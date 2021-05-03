فيديو: مناطيد تحلق في سماء اليابان لأول مرة منذ عامين

ارتفعت المناطيد فوق إقليم ناغانو الياباني، وسط البلاد، بعد عامين من غيابها، إذ أجل المهرجان في السنة الماضية بسبب جائحة كوفيد-19. هذا العام، سمحت السلطات بمشاهدة طيران المناطيد، ولكن عن بعد.

وتجمعت فرق من كل أنحاء اليابان في مدينة ساكو للمشاركة في النسخة السنوية الثالثة والثلاثين من المهرجان، حيث أقلع المشاركون، فريقاً تلو الآخر، بالقرب من نهر شيكوما.

ويرى المسؤول عن السياحة في المدينة، إنويه تاكاشي، أن المهرجان يعطي الناس دفعة من الأمل، إذ يشعر بعضهم بالإحباط جراء البقاء لفترات طويلة جداً في البيت بسبب الحجر الصحي.