ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في الجزائر إلى سبعة قتلى

قتل أربعة أشخاص جرفتهم سيول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجزائر الإثنين في مدينة بني سليمان بولاية المدية، وآخر في المسيلة، لترتفع حصيلة القتلى إلى سبعة بعد مقتل شخصين في باتنة شرق البلاد، بحسب ما أفادت الحماية المدنية.

فقد انتُشلت فجر الثلاثاء جثة الضحية الرابعة في بني سليمان (نحو 100 كلم جنوب العاصمة الجزائر) بينما تم تسجيل ثلاثة قتلى مساء الإثنين، جرفتهم السيول.

وفي المسيلة، التي تبعد نحو 260 كلم عن العاصمة، انتشل أفراد الحماية المدنية جثة بنت غرقت في وادي مقرة الجارف، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

بدأ تساقط الأمطار في العاصمة في حدود الساعة السابعة مساء (18:00 ت غ) واستمر نحو ثلاث ساعات وتسبب بفيضان الوديان ومنها وادي بوكراع الذي يقطع بني سليمان.

وتسببت الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقتل شخصين فجر الإثنين في مدوكال بولاية باتنة، على بعد 350 كلم جنوب شرق الجزائر.

كما تسببت السيول في بني سليمان في خسائر مادية كبيرة، حيث أفادت الحماية المدنية أن فيضان وادي بوكراع جرف 125 سيارة.

وحذرت مصالح الأرصاد الجوية من هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على عدة مناطق منها المدية.

في العاشر من آذار/ مارس تسببت السيول الجارفة في مقتل عشرة أشخاص بينهم خمسة أطفال في ولاية الشلف غرب الجزائر.