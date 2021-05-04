ألمانيا: ارتفاع جرائم اليمين المتطرف إلى مستوى قياسي في عام 2020

أعلن وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفر، أن ألمانيا سجلت في عام 2020 ارتفاعا قياسيا بعدد الجرائم المرتكبة من طرف حركات اليمين المتطرف، والذي يعد "أكبر تهديد لأمن البلاد".

هذه الجنح تختلف في أشكالها، وقد تتراوح بين الاغتيالات، مثل الهجوم الذي أوقع تسعة قتلى من أصول مهاجرة -بمدينة هاناو الألمانية (وسط) في فبراير شباط 2020، إلى التحريض على الكراهية العنصرية وتأدية التحية النازية.

وذكر الوزير المحافظ، أن عدد هذه الجرائم بلغ 23604 في العام الماضي، أي بزيادة تقدر بحوالي5.7٪ خلال عام واحد، وتمثل وحدها أكثر من نصف الجرائم ذات الدوافع السياسية (44692) التي حصلت في ألمانيا.

وبدأت عمليات إحصاء هذه الجرائم والجنح منذ 2001، إلا أن الرقم الذي تم تسجيله خلال العام الماضي كان الأعلى منذ ذلك الحين.

ويقول زيهوفر "هناك اتجاهات واضحة لاستخدام الوحشية في بلادنا". وأعرب عن أسفه، مستنكرًا ارتفاع عدد الجرائم التي يرتكبها اليسار المتطرف والإسلاميون. ولفت إلى أن "هذه الأرقام مقلقة للغاية".

ولطالما حذرت السلطات الألمانية وكذلك منظمات المجتمع المدني من صعود حركة اليمين المتطرف في بلد يطارده ماضيه النازي.