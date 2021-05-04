شاهد: عربة إسعاف "توك توك" توفر الأكسجين والنقل مجانا لمرضى كوفيدـ19 في الهند

عندما رأى سائق عربة "التوك توك" محمد جواد الناس يحملون أولياءهم المصابين بفيروس كورونا على ظهورهم، لأنهم لم يكونوا قادرين على تحمل كلفة سيارة إسعاف عادية، أدرك انه عليه تقديم المساعدة.

فقد باع محمد البالغ من العمر 34 سنة جواهر زوجته في مدينة بوبال وسط الهند، حتى يحول عربة "التوك توك" إلى سيارة إسعاف صغيرة، وجهزها باسطوانة أكسيجين وجهاز لقياس مستويات الأكسيجين في الدم، كما جهزها بلوازم طبية أخرى.

وقد تجاوز عدد حالات الإصابة بكوفيدـ19 في الهند 20 مليون حالة منذ بداية تفشي الوباء بحسب الأرقام الرسمية، بينما يستفحل انتشار المرض في مستشفيات البلاد.

وقد أحصت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة أكثر من 357 ألف حالة عدوى جديدة، ليصل مجموع المصابين إلى أكثر من 20 مليون مصابا.

أما عدد الوفيات فقد ارتفع بنحو 3449 حالة، ليصل مجموع عدد الوفيات إلى أكثر من 222 ألف حالة. ويعتبر عديد الخبراء أن العدد الحقيقي لعدد الوفيات هو أعلى مما هو معلن.