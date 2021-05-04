فيديو: الإيرانيون يحتفلون بليلة القدر وسط الوباء

أحيا المسلمون في إيران ليلة الإثنين "ليلة القدر"، التي تعتبر أقدس ليلة في التقويم الإسلامي. وتجمعت العائلات في ساحة ضريح حضرة عبد العظيم في الضواحي الجنوبية للعاصمة طهران.

ورُفع حظر التجول الليلي المفروض على السيارات الخاصة أثناء الإغلاق الوبائي مؤقتاً في الليل، ولكن تم تنظيم المواكب في مناطق بعيدة نسبياً من المسجد.

وقضى المصلون الليل كله في الصلاة وتلاوة القرآن، كما عبروا عن حزنهم عشية ذكرى وفاة الإمام علي، أول إمام شيعي. وتضرع المصلون إلى الله أن ينهي جائحة فيروس كورونا العالمية الذي أدى إلى وفاة الآلاف في إيران وحدها.

وفي العاشر من نيسان/أبريل، اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني رسمياً بأن البلاد تعرضت لموجة رابعة من الوباء، وهي الأسوأ حتى الآن. ومنذ ذلك الحين، فرض الإغلاق أملاً في السيطرة على الوباء.