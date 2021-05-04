السعودية توثق الحجر الأسود باعتماد تقنية "الفوكس ستاك بانوراما"

وثقت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الحجر الأسود، باعتماد تقنية "الفوكس ستاك بانوراما" وفق ما أعلنته الرئاسة على صفحتها في موقع تويتر على الإنترنت.

وتعلق الأمر وفق وكالة الأنباء السعودية (واس) بالتقاط 1050 صورة للحجر الاسود ومقام النبي إبراهيم، باستخدام تقنية "الفوكس ستاك بانوراما"، تظهر من خلالها الصور بوضوح 49 ألف ميغا بيكسل، وحجم كل صورة بنحو 160 غيغا بيت، من خلال تقنية مسح بالليزر.

واستغرق التقاط الصور بحسب "واس" سبع ساعات من التصوير، إضافة إلى أسبوع من العمل المتواصل لتعديلها وإخراجها بالشكل النهائي، وقد تميزت الصور بشدة وضوح غير مسبوقة بحسب الوكالة.

والحجر الأسود بيضاوي الشكل ويميل إلى الحمرة وقطره 30 سنتمترا، ويوجد في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة من الخارج، وهو يمثل نقطة بداية الطواف ومنتهاه، ويرتفع عن الأرض مترا ونصف المتر، وهو محاط بإطار من الفضة.

وتأتي الخطوة التوثيقية هذه وفق وكالة الأنباء السعودية في إطار بناء وكالة المشاريع والدراسات الهندسية لدى الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي معرضا افتراضيا، لعرض الصور في نموذج ثلاثي الأبعاد، للمشاركة بها ضمن نماذج اخرى في مناسبات ثقافية محلية ودولية، للاطلاع على هذا الإرث.