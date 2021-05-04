أكثر من ربع سكان الاتحاد الأوروبي تلقوا جرعة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19

تلقى أكثر من ربع سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد كوفيد-19 كما أعلنت المفوضية الأوروبية الثلاثاء وبات أكثر من 9% من سكانه مطعمين بالكامل بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدة أن "التلقيح يتسارع في أوروبا: لقد تجاوزنا للتو 150 مليون لقاح سيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لتلقيح 70% من السكان البالغين في الاتحاد الأوروبي في تموز/يوليو".

وبالتفاصيل فإن 158.8 مليون جرعة أعطيت لحوالى 112.4 مليون شخص أي 25.1% من سكان الاتحاد الأوروبي بحسب أرقام رسمية أحصتها وكالة فرانس برس حتى ظهر الثلاثاء.

هناك 41.9 مليون شخص نالوا الجرعتين من اللقاح أو الجرعة الواحدة من جونسون اند جونسون وباتوا مطعمين بالكامل، أي 9.4% من السكان.

تراهن المفوضية المكلفة القيام بطلبيات اللقاح باسم الدول الأعضاء على تسليم ما مجموعه 410 ملايين جرعة على الأقل في الفصل الثاني (250 مليون جرعة من فايزر/بايونتيك و35 مليونا من موديرنا و55 مليونا من جونسون اند جونسون، و70 مليونا من استرازينيكا).

وواجهت بروكسل انتقادات شديدة لتأخرها في حملات التلقيح في الاتحاد الأوروبي الناجمة عن مهل عمليات المصادقة من الهيئات الناظمة وتأخر استرازينيكا في التسليم.

ورغم التسارع الأخير فإن الاتحاد الاوروبي لا يزال متأخرا عن الولايات المتحدة التي طعمت حوالى 30% من سكانها بالكامل، واسرائيل (58%) وبريطانيا (23%).

في فرنسا وحتى 3 أيار/مايو تم اعطاء حوالى 22,82 مليون جرعة لحوالى 16.13 مليون شخص أي 23.9% من السكان.

وبينهم 6.75 ملايين باتوا مطعمين بالكامل (10% من السكان). في بلجيكا، تم إعطاء 3.99 ملايين جرعة وهناك أكثر من 856 الف شخص مطعمون بالكامل (7.4% من السكان).