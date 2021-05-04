نتائج جزئية: فوز اليمين في انتخابات منطقة مدريد

فاز اليمين الإسباني وزعيمته الصاعدة إيزابيل دياز أيوسو هذا اليوم الثلاثاء في انتخابات منطقة مدريد، ما كبّد الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز هزيمة كبرى، وفق نتائج جزئية.

وأظهرت نتائج فرز أكثر من 50 بالمئة من بطاقات الاقتراع، أن رئيسة المنطقة المنتهية ولايتها والعضو في الحزب الشعبي ضاعفت غلّتها مقارنة بالانتخابات الماضية التي أجريت في أيار/مايو 2019 ونالت 63 مقعدا من أصل 136 يتألف منها البرلمان المحلي، فيما خسر الحزب الاشتراكي 11 مقعدا واكتفي بـ26.