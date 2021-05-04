أصيب سبعة أشخاص، اثنان منهم في حالة خطرة، بعد أن دمر انفجار منزلا في كينت ببريطانيا. وكان رجال الإطفاء في موقع الانفجار الذي وقع في ويلسبورو بأشفورد، وأظهرت الصور الجوية سيارات الإطفاء وهي تغمر الممتلكات المشتعلة التي تعرضت لأضرار جسيمة، بواسطة نفاثات مائية.
ووفقًا لخدمة الإسعاف في الساحل الجنوبي الشرقي لبريطانيا، فقد نُقل شخصان إلى مستشفى في لندن جراء إصاباتهما بجروح خطيرة، ونُقل خمسة آخرون ممن يُعتقد أنهم أصيبوا بجروح أقل خطورة إلى مستشفى ويليام هارفي في آشفورد.
وأعقب الانفجار حريق واضطرت أجهزة الطوارئ إلى إجلاء بعض الضحايا من المنزل. وطُلب من السكان المحليين إبقاء نوافذهم مغلقة ونصح أفراد من العموم بالابتعاد عن المنطقة وتم إنشاء منطقة إخلاء. ولم ترد معلومات بعد عن سبب الانفجار.
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