أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أنّ آلاف العائلات في أنحاء اليمن الغارق في الحرب تضررت جراء الأمطار والفيضانات التي تجتاح البلاد الفقيرة منذ منتصف نيسان ابريل، متسببة في وفاة أشخاص وتدمير منازل وممتلكات.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في بيان إن "التقارير الأولية تشير إلى أن حوالى 22380 شخصاً يشكلون ما يزيد على 3700 أسرة تضرروا من الأمطار والفيضانات ومعظمهم من النازحين داخليا".

وأضاف "تسبب هطول الأمطار الغزيرة خلال الأيام القليلة الماضية في إلحاق أضرار بالبنية التحتية وتدمير المنازل والمأوى وتسبب في سقوط قتلى وجرحى".

وكانت الحكومة المعترف بها دوليا قالت الإثنين إن أربعة أشخاص لقوا حتفهم في سيول مفاجئة في مدينة تريم التاريخية بمحافظة حضرموت وسط البلاد. وقالت الأمم المتّحدة الثلاثاء أن ثلاثة أشخاص آخرين لقوا حتفهم في مناطق أخرى.

وأظهرت لقطات مصورة لوكالة فرانس برس شوارع المدينة التي غمرتها المياه وتضرر مبان طينية ومركبات ودراجات نارية تحت الأنقاض والوحول.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، تسبّبت الفيضانات في أضرار متعددة واسعة النطاق في محافظات عدن وأبين والضالع ولحج وحضرموت ومأرب وتعز.

يلقى العشرات من الأشخاص مصرعهم كل عام في جميع أنحاء اليمن جراء الفيضانات المفاجئة، وقد أضيفت العواصف الشديدة إلى ويلات البلد الذي يمزقه الصراع.

ويعيش اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الامم المتحدة مع نزوح أكثر من أربعة ملايين شخص بينما يعتمد ثلثا سكان البلد البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات.

قُتل عشرات الآلاف من الأشخاص وأصبح الملايين على حافة المجاعة جراء الصراع المستمر منذ سنوات بين الحكومة المدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.