شاهد: نشطاء يتظاهرون في باريس مطالبين البرلمانيين باحترام مقترحات اتفاقية للمناخ

قيد اثنا عشر ناشطا من حركة "تمرد الانقراض" أنفسهم قرب بوابات الجمعية الوطنية الفرنسية، فيما كان آخرون يشعلون النار ويتظاهرون أمام المبنى. وطالب المحتجون النواب باحترام 12 مقترحا من المقترحات التي أسقطت من اتفاقية المواطنين للمناخ، فيما كان يتم التحضير لتمرير مشروع قانون يتعلق بالمناخ. وتقول الناشطة كلويه في حركة "تمرد الانقراض" إن الإثني عشر شخصا يمثلون الاقتراحات 12 لاتفاقية المواطنين للمناخ، وقد تم إرسال مفاتيح إلى النواب حتى يأتوا لفك قيود الأشخاص الإثني عشر ويتسلموا بالتالي المقترحات. أما الناشط مالو فيعتبر التظاهر كفاح المواطن لإظهار التأثير في النقاش الديمقراطي، قائلا إنه توجد عديد التقارير الصادرة عن علماء، هم الذين ينبغي الإنصات لهم، بينما النواب لا يستمعون إليهم على حد قوله.