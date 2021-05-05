حكم نهائي بالسجن 20 عاماً على دبلوماسي إيراني في بلجيكا

سحب دبلوماسي إيراني استئنافه، بعد أن حكم عليه بالسجن عشرين عاما في شباط/فبراير في بلجيكا، وإدانته بالتخطيط لهجوم في فرنسا ضد معارضين لنظام طهران في 2018، الأربعاء، مما يجعل الحكم الصادر عليه نهائيا.

"محاولات اغتيال إرهابية"

وقال ايريك فان دويز، المتحدث باسم النيابة الفدرالية البلجيكية المسؤولة عن الإرهاب لوكالة فرانس برس إن "محامي (أسد الله) أسدي سحب استئنافه". وبذلك لن يحاكم في الاستئناف في أنتويرب سوى المتهمين الثلاثة بالتواطؤ مع الدبلوماسي الذين صدرت بحقهم في الرابع من شباط/فبراير في المدينة الفلمنكية أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و18 عاما.

وقال محام لوكالة فرانس برس إنه تقرر عقد جلسات الاستماع أمام محكمة الاستئناف في 17 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر.

وجرت محاكمة الدبلوماسي الإيراني مع ثلاثة شركاء بتهمة "محاولات اغتيال إرهابية" و"مشاركة في نشاطات مجموعة إرهابية".

وحكم على أسدي الذي وصف بأنه "عميل" لوزارة الاستخبارات الإيرانية، في الرابع من شباط/فبراير في أنتويرب بالعقوبة القصوى كما طلبت النيابة خلال المحاكمة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

ونفى الدبلوماسي الذي لم يحضر المحاكمة لولا جلسة صدور الحكم، الوقائع باستمرار.

وخلال جلسة استماع إجرائية أمام محكمة استئناف أنتويرب صباح الأربعاء أعلن ديميتري دي بيكو أن موكله تنازل عن الاستئناف. وأوضح مصدر قريب من الملف أن النيابة الفدرالية لم تقدم استئنافا واعتبرت أن العقوبة "متناسبة" مع العقوبة القصوى لذلك أصبحت نهائية.

وأثار هذا الملف الذي يجمع بين التجسس والإرهاب توترا دبلوماسيا حادا بين طهران والعديد من العواصم الأوروبية، بما في ذلك باريس.