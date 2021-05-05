عملية واسعة للشرطة في إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى تستهدف مافيا كالابريا

أعلنت إيطاليا، الأربعاء بدء عملية واسعة للشرطة على أراضيها وفي ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا ضد مافيا كالابريا أو ندرانغيتا.

وأشارت المديرية الوطنية لمكافحة المافيا في بيان إلى أن "عملية للشرطة القضائية والتي تحمل اسم بلاتينوم-ديا تجري حاليا في ألمانيا ورومانيا وإسبانيا وكامل الأراضي الوطنية" الإيطالية.

وأوضح البيان أن هذه العملية منسقة من جانب النيابة العامة في تورينو شمال إيطاليا، وهي تستهدف عصابتين عائليتين من مافيا "ندرانغيتا"، هما عائلتا أغريستا وجورجي.

وتُتهم الأخيرة بالتجارة الدولية للمخدرات في مناطق عدة في إيطاليا وألمانيا. ولفتت المديرية إلى أن "أكثر من مئتي" عنصر منها إضافة إلى "حوالي مئة" شرطي ودركي، بمؤازرة من الطوافات والكلاب البوليسية إضافة إلى وحدة عسكرية، يشاركون في هذه العملية على الأراضي الإيطالية، إضافة إلى "500 عنصر" يشاركون فيها في البلدان الثلاثة الأخرى.

وقد ضُبطت أصول عدة بقيمة تصل إلى "ملايين اليوروهات" في إطار هذه العملية. وتخطت "ندرانغيتا" منذ زمن بعيد مافيا "كوزا نوسترا" في صقلية كأكبر منظمة مافيوية في إيطاليا، وهي تُصنف من أكبر شبكات الجريمة المنظمات في العالم بفعل تحكمها بالقسم الأكبر من عمليات الاتجار بالكوكايين المهرب إلى أوروبا.