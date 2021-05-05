نيسان تبيع كامل حصّتها في دايملر لقاء 1.4 مليار دولار

أعلنت نيسان الأربعاء بيع كامل حصّتها البالغة نسبتها 1,54 في المئة في مجموعة دايملر العملاقة للسيارات لقاء مبلغ قدره 1,15 مليار يورو (1,4 مليار دولار)، بعدما قامت شريكتها الفرنسية رينو بخطوة مشابهة.

وتحاول شركة صناعة السيارات اليابانية معاودة تحقيق أرباح والتعافي من الأضرار التي لحقت بسمعتها بعد مغادرة رئيسها السابق كارلوس غصن. ومن شأن لخطوة الأخيرة أن تسمح لنيسان بـ"تعزيز تنافسيتها التجارية بما يشمل القام باستثمارات باتّجاه الكهربة".

وأفادت الشركة أن تعاونها الصناعي مع دايملر لن يتغيّر، مضيفة أن "المجموعتين تواصلان التعاون في مجالات عدة". أعلنت رينو في آذار/مارس بيع كامل حصّتها في دايملر بعدما سجّلت شركة صناعة السيارات خسارة قياسية في 2020، على خلفية الوباء.

وحدّثت نيسان توقّعاتها للعام بأكمله، إذ توقعت خسارة صافية بقيمة 530 مليار ين (4,8 مليار دولار) للعام المالي بأكمله حتى آذار/مارس، وهو مبلغ أقل بقليل من التقديرات السابقة. ومن المقرر أن تعلن نيسان، التي حافظت على شراكتها مع رينو وميتسوبيشي، نتائجها السنوية الأسبوع المقبل.