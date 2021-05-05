تجمع العشرات من محبي حرب النجوم في مدينة تايبيه في أعلى طابق لأعلى بناية في تايوان، حتى يظهروا للعالم أهمية ارتداء الكمامات، منعا لانتشار فيروس كورونا. وقال ماكوتو تساي منظم الحدث، إن المناسبة مثلت فرصة أيضا لتقديم أماكن من تايوان إلى العالم، لأن اليوم العالمي "لحرب النجوم" حدث يشاهده المعجبون من مختلف أنحاء العالم.