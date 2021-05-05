دونالد ترامب يطلق منصة "إعلامية" بعد حظره في أبرز مواقع التواصل الاجتماعي

أطلق دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، مدونة جديدة، الثلاثاء، لإيصال رسائله إلى المستخدمين، بعد أن تم حظره أو تعليق حسابه في معظم منصات التواصل الاجتماعي منذ أحداث الكابيتول واقتحام مبنى الكونغرس في يناير/ كانون الثاني.

وقال ترامب في فيديو نشره على موقعه الجديد " في وقت الصمت والأكاذيب، تظهر منارة الحرية، مكان للتحدث بحرية وأمان، مباشرة من مكتب دونالد ترامب".

ويحتوي الموقع الجديد على مجموعة من البيانات الصحفية التي أصدرها مكتبه في الأيام الأخيرة وتم شطبها من قبل منصات التواصل الاجتماعي خصوصاً حول ملف "إنقاذ أميركا"، بسبب انتهاكها لقواعد الاستخدام المعمول بها والتي تتعلق بنشر العنف والمعلومات المضللة.

وغرد جيسون ميلر، مستشار ترامب السابق، في تغريدة أن "الموقع الإلكتروني للرئيس ترامب هو مصدر رائع للعثور على تصريحاته وأبرز النقاط من ولايته الأولى في منصبه، لكن هذه ليست منصة اجتماعية جديدة.. سيكون لدينا معلومات إضافية في المستقبل القريب."

معلومات مضللة و"خطر العنف"

يأتي إعلان ترامب قبل يوم واحد من قرار سيتخذه فيسبوك بشأن حظر حساب ترامب بشكل دائم، بسبب انتهاكه قواعد الاستخدام بنشر المعلومات المضللة كإدعاءاته تزوير الانتخابات.

وقام تويتر بحظر حساب ترامب الشخصي بشكل دائم في 8 كانون الثاني/يناير بعد تجميد حسابه 12 ساعة وتهديده بـ"تعليق دائم" بسبب انتهاكه قواعد الاستخدام "خطر العنف".

كما أزالت تويتر سلسلة من التغريدات التي نشرها الحساب الرسمي للبيت الأبيض والتي تناولت منشورات ترامب، وفندت بعض المنشورات بعلامة"مضلل".

يجدر بالذكر أن الموقع الجديد يمكّن المستخدمين من إبداء الإعجاب بالمناشير وإعادة نشر المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي كتويتر وفيسبوك وإنستغرام.