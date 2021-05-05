ترامب يكرر الاتهامات بتزوير الانتخابات بعد قرار مجلس الإشراف على فيسبوك

كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء مزاعمه الكاذبة بأن تزوير الانتخابات تسبب في خسارته أمام جو بايدن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، إثر تأكيد مجلس الإشراف على فيسبوك قرار منعه من استخدام المنصة.

وقال ترامب في بيان: "لو كان زعيم الأقلية الجبان والجاهل ميتش ماكونيل ... قاتل لفضح كل الفساد الذي أبلغ به في ذلك الوقت، وعُثر على مزيد منه منذ ذلك الحين، لحصلنا على نتيجة رئاسية مختلفة تمامًا".

وكرر ترامب، الذي يفكر في الترشح مرة أخرى للبيت الأبيض، القول بإصرار بوجود أدلة وفيرة على تزوير أصوات الناخبين، وحث أتباعه على "عدم الاستسلام أبدًا".

وقرر مجلس الإشراف على فيسبوك الأربعاء الإبقاء على قرار المجموعة بشأن حسابات ترامب لكن المجلس رأى في الوقت نفسه في بيان أنه "لم يكن من المناسب لفيسبوك أن يفرض عقوبة غير محددة المدة ولا تستند إلى أي معايير".

وطلب من الموقع أن "يراجع" خلال الأشهر الستة المقبلة القرار الذي فرض في السابع من كانون الثاني/يناير "لاتخاذ رد متناسب وتبريره".

وقال مجلس الإشراف الذي تعتبر قراراته ملزمة أن الرئيس السابق "أوجد بيئة فيها مخاطر جدية للانزلاق نحو العنف"، عبر ما نشره من تعليقات في 6 كانون الثاني/يناير المصادف ليوم الهجوم على مبنى الكابيتول.

واوضح "حين نشرت رسائل ترامب، كان يرتسم خطر واضح وفوري لوقوع ضرر وتصريحاته المؤيدة للمتورطين في أعمال الشغب أعطت شرعية لأعمالهم العنيفة".

واعتبر أن ترامب بصفته رئيسا كان يتمتع بنفوذ قوي مشيرا إلى أن عدد متابعيه على فيسبوك بلغ 35 مليونا و24 مليونا على إنستغرام. ورفع المجلس توصيات إلى فيسبوك "لوضع سياسات واضحة وضرورية ومتناسبة تعزز السلامة العامة وتحترم حرية التعبير".

ودان كبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز هذه الخطوة معتبرا أنه سيكون لها تأثير مخيف على حرية التعبير، ودعا إلى فرض قواعد صارمة أو إلى تفكيك المجموعة.