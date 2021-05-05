فيديو | الممثل الأمريكي ستيفن سيغال يُهدي نيكولاس مادورو سيف ساموراي

قام نجم أفلام هوليوود ستيفن سيغال، المعروف بقربه من بعض الشخصيات القيادية التي تميل إلى الحزم والسلطوية، مثل الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمنحه هدية وهي عبارة عن سيف ساموراي.

ظهر سيغال، بطل الثمانينيات والتسعينيات المتخصص في الفنون القتالية، في لقطات تلفزيونية حكومية يوم الثلاثاء وهو يمرر كاتانا "وهو سيف ياباني من سيوف المحاربين القدامى، يتميز بشفرة منحنية" إلى مادورو، الذي قطع بعد ذلك الشفرة في الهواء.

أومأ سيغال، الذي كان يرتدي ملابس سوداء وبدون كمامة، برأسه باستحسان وبدا وكأنه قد حذر مادورو حين وضع القائد الفنزويلي أصابعه بالقرب من النصل.

في العقود التي مضت منذ أوج شهرته في هوليوود، كان سيغال من المؤيدين الصريحين لبوتين، والتقى الزعيم الفلبيني رودريغو دوتيرتي بينما كانت الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا تقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

ومنحت روسيا الجنسية لسيغال في عام 2016، وسلم بوتين شخصياً جواز سفر للممثل في لقاء متلفز.

يخضع مادورو، الذي اعتبر البيت الأبيض إعادة انتخابه عام 2018 مزوراً، لعقوبات غربية ويصنف على أنه ديكتاتور بسبب مزاعم تزوير الانتخابات وانتهاكات أخرى.

أعلن زعيم المعارضة خوان غوايدو نفسه زعيما لفنزويلا في عام 2019، مستنداً في شرعيته إلى دوره كرئيس للجمعية الوطنية التي تقودها المعارضة، واعترفت أكثر من 50 دولة بمطالبه، بينها الولايات المتحدة.