شرطة كرواتيا تعثر على مستحاثات عمرها 15 مليون سنة في صندوق سيارة

عثرت شرطة الحدود الكرواتية على حفريات يعود عمرها إلى 15 مليون سنة في صندوق سيارة على الحدود بين كرواتيا والبوسنة.

وقال درازن جابوندزيتش، وهو أحد المسؤولين في متحف التاريخ الطبيعي في زغرب، إن المستحاثات التي عثر عليها شملت عظام فك وأسنان يعتقد بأنها تعود لنوع هو سلف مشترك للأفيال الحديثة ووحيد القرن والخنزير يدعى غومفوثريوم، بالإضافة إلى قطع أخرى تحمل قيمة علمية كبيرة، وربما تجيب عن أسئلة تتعلق بالحياة والمناخ الذي كان سائدا على الأرض في عصور ما قبل التاريخ.

صورة تخيلية لغومفوثريوم، السلف االمشترك للفيل الحديث ووحيد القرن والخنزير - ويكيبيديا Wikimedia - Public Domain

وتعتقد الشرطة أن الحفريات جاءت من منجم بالقرب من بلدة بوغوينو في وسط البوسنة عن طريق تجار غير قانونيين، وهي كانت موجودة في صندوق سيارة يقودها رجل سلوفيني لم تذكر الشرطة أية معلومات إضافية عنه.

وقال بيان الشرطة إن القطع سوف تبقى بحوزة متحف التاريخ الطبيعي بشكل مؤقت حرصا على منعها من التلف.