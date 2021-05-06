العثور على فراشة الخشب العملاقة.. حشرة "ثقيلة جدا" نادرا ما يشاهدها البشر

عثر عمّال بناء أثناء ترميمهم مدرسة ماونت كوتون الابتدائية بولاية كوينزلاند الواقعة في شمال شرق أستراليا، على فراشة عملاقة التي يصل وزن الإناث منها إلى 30 غراماً، فيما يبلغ طول جناحيها نحو 25 سنة، أما ذكر هذا الفراش فحجمه نصف حجم أنثاه.

ويوضح الباحثون في متحف كونزلاند أن لدى هذا النوع من الفراش دورة حياة قصيرة للغاية، إذ تعيش هذه الحشرة بضع أيامٍ فقط، وتموت بعد التزاوج ووضع البيض، ويجد العلماء أن ثمة حاجة إلى دق ناقوس الخطر بشأن هذه الفراشة التي يتهددها خطر الإنقراض في أستراليا، شأنها في ذلك شأن 25 نوعاً آخر من الفراش.

يقول مدرسة ماونت كوتون، ميغان ستيوارد: لطالما اعتدنا أن نشاهد في محيط المدرسة حيوانات، مثل الديوك الرومية، والبط والسلاحف، وغيرها، إلا أننا تفاجأنا يوم الأربعاء الفائت، بالعثور على "فراشة الخشب العملاقة، وهي حشرة لم نكن رأيناها من قبل".

ومن جانبها، توضح رئيسة قسم الحشرات في متحف كوينزلاند، كريس لامبكين، أن فراشة الخشب العملاقة يمكن العثور عليها في ولاية كوينزلاند الساحلية وصولاً إلى جنوب نيو ساوث ويلز، وقالت إنه من النادر أن يشاهد البشر هذه الحشرة.

وترجع لامبكين أسباب ندرة مشاهدة هذه الحشرة إلى قصر عمرها الافتراضي، كما أنها لا تعيش بالقرب من المناطق السكنية، مشيرة إلى أن "إناث هذا الفراش لا تطير جيداً، لذا من النادر جداً أن تشاهدها وهي تطير، ولكن إذا شاهدتهاعلى جذع شجرة أو عمود سياج وهي تنتظر الذكر، وقمت برفعها، فستدرك حينها أن ثقيلة جداً".