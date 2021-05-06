"مايكروسوفت" تطمئن زبائنها الأوروبيين بشأن حماية بياناتهم

تعهدت مجموعة "مايكروسوفت" الأمريكية الخميس أن تبقي في أوروبا كل بيانات الزبائن الأوروبيين لخدماتها للحوسبة السحابية (كلاود)، على وقع مخاوف أوروبية حيال التشريع الأمريكي بشأن البيانات.

وقال المسؤول عن الشؤون القانونية لدى "مايكروسوفت" براد سميث في منشور عبر مدونة "إذا كنتم زبونا لدينا من الشركات أو القطاع العام (...) سنتيح لكم معالجة كل بياناتكم في الاتحاد الأوروبي وتخزينها (...) لن نحتاج إلى إخراج بياناتكم من الاتحاد الأوروبي".

ويتناول هذا الإعلان خدمات "مايكروسوفت" مثل "أزور" (التي تتيح للشركات الاستغناء عن الخوادم غير الافتراضية من خلال استخدام خوادم مايكروسوفت عبر الإنترنت)، أو "أوفيس 365" (خدمات إلكترونية مكتبية بينها بريد إلكتروني وتشارك بيانات وندوات فيديو)، و"دايناميكس 365" (تطبيقات للمهنيين).

وأشار براد سميث إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ بالكامل "بحلول السنة المقبلة".

ويبدي الأوروبيون منذ سنوات قلقا بشأن الوضع القانوني للبيانات التي يزودون بها المجموعات الأميركية العملاقة من طريق خدمات الحوسبة السحابية، مثل "مايكروسوفت" وأيضا "أمازون" و"غوغل"، مع مخاوف ترتبط خصوصا بتدخل المحاكم الأمريكية.

ومن غير المؤكد أن يكون التزام "مايكروسوفت" كافيا لتبديد الأوروبيين بالكامل. وكتبت شركة "كاي بي إم جي" الاستشارية الثلاثاء في منشور عن سوق "الكلاود" الأوروبية أن "تحديد موقع البيانات ذات الطابع الشخصي للأوروبيين في مراكز البيانات الأوروبية لمقدمي خدمات أمريكيين لا تضمن بعد السلامة لأنها لا تزال تخضع للقانون الأمريكي".

وتهيمن الشركات الأمريكية، أبرزها "أمازون ويب سرفيسز" و"مايكروسوفت" و"غوغل"، على خدمات الحوسبة السحابية التي تتيح للزبائن الإفادة من قدرات تخزين معلوماتية هائلة ومتغيرة تبعا للحاجات.

وتشهد السوق طفرة كبرى حاليا، إذ قدّرت "كاي بي إم جي" أن قيمة السوق الأوروبية لخدمات الحوسبة السحابية البالغة حاليا 53 مليار يورو، سترتفع بواقع خمس مرات إلى عشر بحلول 2027-2030.