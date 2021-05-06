رومانيا تحققُ بشأن مقتل أكبر دبّ في البلاد بطلقات بندقية أمير أوروبي

فتحت السلطات الرومانية تحقيقاً بشأن مقتل الدبّ آرثر، الذي يعدّ أكبر دبّ في البلاد والذي قُتل في شهر آذار/مارس الماضي بطلقات بندقية أمير أوروبي.

وتعدّ رومانيا موطن أكبر عدد من الدببة البنية في أوروبا، إذا تشير الأرقام الرسمية إلى وجود نحو 6 آلاف دبّ بني تعيش في الغابات الجبلية وسط وشمال البلاد، حيث أصدرت الحكومة في العام 2016 قراراً بحظر قتلها في مسابقات الصيد، إلا السلطات المحلية تمنح تصاريح لقتل الدببة "المثيرة للمشاكل".

وتوضح وئائق الصيد الرسمية التي اطلعت عليها وكالة "أسوشيتدبرس" أن الأمير إيمانويل المنتمي إلى العائلة الحاكمة في دولة ليختنشتاين، والمقيم في النمسا، حصل في شهر آذار/مارس الماضي على ترخيص من وزارة البيئة الرومانية، مدته أربعة أيام لقتل دبة هاجمت عدة مزارع في قرية أويدولا بمنطقة ترانسيلفانيا شمال غربي البلاد، غير أن الأمير قام بقتل دبّ آخر يدعى "آرثر" يعيش في محمية بجبال الكارباتس، حيث كان يخضع منذ سنوات للرقابة من قبل مؤسسىات تعنى بالبيئة.

وتشير منظمة "إيجنت غرين" المحلية المعنية بحماية البيئة في بيان أصدرته بهذا الخصوص، إلى أن الدبّ آرثر البالغ من العمر 17 عاماً، يعدّ أكبر دب في رومانيا، بل ربما أيضاً في عموم دول الاتحاد الأوروبي، وشكّكت المنظمة بصحة المبرر الذي ساقه الأمير في قتل الدبّ آرثر، وهو أنه كان يقصد قتل الدبّة التي كانت تهاجم المزارع في قرية أويدولا، هذا فيما أكدت وكالة "أسوشيتد برس" بأن الأمير دفع سبعة آلاف يورو مقابل قتل الدب المذكور.

وكانت المنظمة البيئية المذكورة تقدّمت بعريضة يوم أمس الأربعاء، تدعو إلى فرض حظر شامل على صيد الدببة في رومانيا، وقد وقّع على تلك العريضة أكثر من 13 ألف شخص.