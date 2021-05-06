فيديو | امرأة من مالي تضع تسعة أطفال في المغرب

أعلنت حكومة مالي، الثلاثاء، أن مواطنة شابة كانت تعتقد أنها حامل بتوأم سباعي وضعت في نهاية المطاف تسعة أطفال في أحد مستشفيات المغرب، هم خمس بنات وأربعة صبيان، جميعهم بصحة جيدة، ولم يتسن الحصول على تأكيد من الجهة المغربية.

الأم والأطفال التسعة بخير

وكانت الشابة حليمة سيسيه، البالغة 25 عاماً من تمبكتو الواقعة في شمال مالي، تُعالج في باماكو لكنّها نقلت في 30 آذار/مارس إلى المغرب بهدف تأمين "متابعة أفضل لهذا الحمل الخارج عن المألوف"، بحسب وزارة الصحة.

وكان المتخصصون يخشون على صحتها وفرص بقاء الأجنة على قيد الحياة.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان أن حليمة سيسيه وضعت بعد عملية قيصرية "تسعة أطفال بدلاً من السبعة الذين أظهرتهم الفحوص التي أجريت بالأشعة في مالي ثم المغرب".

وقالت وزيرة الصحة في مالي فانتا سيبي لوكالة فرانس برس إن "الأم والأطفال بخير حتى الآن". وأضافت أن من المفترض أن تعود الأم مع أطفالها إلى مالي بعد أسابيع.