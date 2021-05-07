10 مبانٍ صديقة للبيئة.. تعرّف على معجزات هندسة العمارة المستدامة

مع بداية الألفية الثالثة، أخذت كثير من مدن العالم تتزيّن بمبانٍ ومنشآتٍ صديقة للبيئة، تُحملُ فيها الهندسة المعمارية على سكّتي التكنولوجيا والعمارة المستدامة ضمن صيغة جمالية يرنو إليها النظر بشغف وإعجاب.

شركة "إنسوليشين فور ليس" للطاقة، والتي تتخذ من العاصمة البريطانية مقراً لها أجرت استطلاعاً للرأي لموقع "إنستغرام" بشأن المباني الصديقة للبيئة التي تحقق فيها أكبر قدر من معايير التصميم المستدام وجماليات فن العمارة.

وفيما يلي المباني والأبراج العشر التي حصدت أعلى نقاط الإعجاب لدى المستطلعة آراؤهم:

عاشراً: "وون أنجل سكوير" في مدينة مانشستر شمال بريطانيا

بلغت تكاليف بناء "وون أنجل سكوير" أكثر من 100 مليون يورو، وتتخذه حالياً مجموعة "كو أوبريشن غروب" مقراً رئيساً لها، ويعد أحد أكثر المباني الصديقة للبيئة في أوروبا.

تاسعاً: برج "ماركو بولو" في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا

عمارة سكنية من يقيمُ فيها يدرك تماماً بأنه يعيش في واحدة من أكثر المباني استيفاءً لمعايير الاستدامة، وذلك من خلال الكتل الفراغية المصممة لتحويل الحرارة إلى نظام تكييف لكافة شقق المبنى.

ثامناً: مبنى كيوب في العاصمة الألمانية برلين

مبنى كيوب في العاصمة الألمانية برلين Getty

يُقدمُ مبنى "كيوب" باعتباره أول مكتب في أوروبا يتناسب مع معايير الهندسة المعمارية في الألفية الثالثة.

سابعاً: مبنى "كوبينهيل" في العاصمة الدنماركية، كوبنهاغن

مبنى "كوبينهيل" محطة لتوليد الطاقة من النفايات، ويعمل على تحويل أكثر من 440.000 طن من النفايات إلى طاقة نظيفة سنوياً، ولعله محطة الطاقة هذه هي الوحيدة في العالم التي يوجد على سطحها منحدر تزلج في الهواء الطلق على مدار العام.

سادساً: مبنى "برايس ووترهاوس كوبرز" في العاصمة البريطانية لندن

مبنى "برايس ووترهاوس كوبرز" تم تصميمه لتوفير العزل والهواء البارد في جميع الأماكن، ويتميز أيضاً بنظام إدارة مبنى مؤتمت بالكامل ينظم عمل مرافقه الخدمية .

خامساً: متحف "الغد" في العاصمة البرازيلية’، ريو دي جانيرو

متحف الغد في العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو Getty

زار متحف الغد أكثر من 25 ألف شخص في اليوم الأول من افتتاحه في عام 2015 ، وقد وصفته صحيفة "الغارديان" بأنه "دعوة آسرة لتخيل عالم مستدام"، ويتميز المتحف باحتوائه على ألواح شمسية متحركة مصممة لزيادة أشعة الشمس إلى أقصى حد، وعلى نظام تكييف هواء طبيعي.

رابعاً: مركز "فانكوفر" للمؤتمرات، في مدينة فانكوفر الكندية

مركز "فانكوفر" للمؤتمرات، في مدينة فانكوفر الكندية Canva

يعد مبنى مؤتمرات فانكوفر أحد أجمل المباني في العالم، يستضيف المرفق أكثر من 500 حدث ويزوره مئات الآلاف سنوياً، ويتميز بجماليات قاعات الاجتماعات والمعارض والاحتفالات.

برج "توري ريفورما" في العاصمة المكسيكية، مكسيكو سيتي

لعلّ برج "توري ريفورما" هو أكثر المباني خضرة في أمريكا اللاتينية، يوفر 30 في المائة من استهلاكه السنوي للمياه من خلال تقنيات تمكّن من إعادة استخدام المياه.

ثانياً: برج "شنغهاي" في مدينة شنغهاي الصينية

يعدّ برج "شنغهاي" استغرق بناؤه ثمانية أعوام، بتكاليف بلغت 2 مليار يورو، ويعد البرج أحد أطول ناطحات السحاب في العالم، ويحتوي على 43 تقنية مستدامة مختلفة، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة.

أولاً: أبراج "بوسكو فيرتيكال" بمدينة ميلانو الإيطالية

مبنى "بوسكو فيرتيكال" بمدينة ميلانو الإيطالية Getty

تعد هذه العمارات السكنية البرجية غابة أكثر من كونها مبان، إذ يوجد فيها أكثر من عشرين ألف قدم مربع مزروعة بالأشجار الداخلية والخارجية.