بعد توقيفه بشبهات فساد.. إعفاء وزير المالية القطري من منصبه

أُعفي وزير المالية القطري علي شريف العمادي من منصبه مساء الخميس بعد ساعات من توقيفه على خلفية الاشتباه بتورّطه في قضايا فساد وسوء استغلال سلطته، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الوكالة مساء الخميس إنّ أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أصدر أمراً "باعفاء السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، من منصبه وأن يُعهد إلى سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، بالإضافة إلى مهام منصبه، القيام بأعمال وزير المالية".

وكانت الوكالة أفادت قبل ساعات أنّ النائب العام "أمر بالقبض" على وزير المالية للتحقيق معه بشأن ما ورد في تقارير متعلّقة بجرائم الخدمة المدنية التي تنطوي على "الإضرار بالمال العام، وإساءة استخدام الوظيفة، وإساءة استخدام السلطة".

ولم يسبق أن حدثت اعتقالات بحقّ مسؤولين كبار في قضايا فساد في قطر. وأوضحت مصادر رسمية أنّ العمادي هو الشخصية الأبرز التي تواجه مثل هذه الاتهامات في ظلّ حكم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وشغل العمادي منصب وزير المالية منذ عام 2013. وهو يتولّى كذلك رئاسة المجلس التنفيذي للناقل الوطني "الخطوط الجوية القطرية"، ورئاسة مجلس إدارة مصرف قطر الوطني.

وقال دبلوماسي مقيم في قطر لوكالة فرانس برس إنّ "الاعتقال كان غير متوقّع"، مضيفاً أنّه "من الجيّد دائماً أن نرى الحكومات تتمسّك بقوانينها وتقمع الفساد وإساءة استخدام السلطة".

وذكر دبلوماسي آخر مقيم في الدوحة أنّ توقيف العمادي "يُظهر أنّ قطر تأخذ الفساد على محمل الجدّ (...) ويساعد في بناء صورة للالتزام بسيادة القانون".

وقطر الغنية بالغاز من أصغر الدول العربية ويبلغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة معظمهم من الأجانب.