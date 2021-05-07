بيعُ حيوانات في الصين في عُلب عبر البريد.. بعضها نفق وبعضها الآخر كاد يختنق والحادثة تُثير ضجة عارمة

اتخذ شغف بعض الشباب الصينيين بعلب المفاجآت الغامضة شكلا مأسويا، إذ عُثر أخيرا على 160 حيوانا محتجزا داخل طرود كان بعضها نافقا بسبب الاختناق.

وعثرَ على الأقفاص المرسلة بالبريد متطوعون في ملجأ "أيزيجيا" المحلي للحيوانات داخل حافلة تابعة شركة "زي تي او" للخدمات اللوجستية في تشنغدو جنوب غرب الصين. وتتلقى الحيوانات التي لا تزال على قيد الحياة متابعة خاصة من أطباء بيطريين، على ما أعلنت الشركة عبر الشبكات الاجتماعية الخميس.

وكتبت شركة اللوجستيات في توصيف للحادثة، أن الحافلة التي عُثر فيها على الحيوانات "كانت تضج بأصوات النباح والمواء. وبما أن باب الشاحنة كان مغلقا، لم يكن يدخل الهواء بتاتا وكان مصير الحيوانات الاختناق". وأوضحت أن "الكثير من الكلاب والهررة الصغيرة كانت قد نفقت أو بصدد الاختناق".

وقدمت "زي تي او" اعتذارها عن الحادثة، موضحة أن الحيوانات كانت مرسلة داخل أقفاص بواسطة مواقع للتجارة الإلكترونية. وأشارت إلى أن فرعها في تشنغدو المسؤول عن عمليات التوصيل سيجري "تحقيقا داخليا شاملا" كما سيخضع الموظفون إلى "تدريب على قواعد السلامة".

وأثارت الحادثة فضيحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين، حيث يُمنع تسليم الحيوانات داخل أقفاص مرسلة بالبريد.

غير أن البلاد تشهد منذ سنوات ظاهرة علب المفاجآت، وهي تقوم على شراء هدية عبر الإنترنت لا يُعرف مضمونها، وغالبا ما تحوي لعبة. وفي 2019، قُدّرت قيمة هذه السوق بحوالى 1,2 مليار دولار، وفق شركة "تشيانجان إنتليجنس" لدراسات السوق.

وقالت إحدى مستخدمات شبكة "ويبو"، النظير الصيني لـ"تويتر"، إنها رأت طردا غامضا يحوي كلبا أو هرا يباع بسعر لا يتعدى دولارا واحدا عبر الإنترنت.

وقد انتشر وسم خاص عن هذا الموضوع على نطاق واسع، إذ تخطت مشاهداته عبر "ويبو" 420 مليونا حتى صباح الجمعة، وسط دعوات كثيرة لمقاطعة الجهات الضالعة في هذه الفضيحة.