ماكرون يدعو الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الكف عن "عرقلة" تصدير اللقاحات ضد كوفيد-19

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الكف عن "عرقلة" تصدير اللقاحات ضد كوفيد-19 والمكونات الضرورية لانتاجها، الأمر الذي يتيح في رأيه تعزيز "التضامن" العالمي على صعيد التلقيح.

وقال ماكرون لدى وصوله إلى قمة أوروبية في بورتو "ليتم توزيع اللقاح، ينبغي عدم عرقلة المكونات واللقاحات نفسها".

واعتبر ماكرون أن "الأنغلوسكسونيين يعرقلون اليوم إلى حد كبير هذه المكونات وهذه اللقاحات. اليوم، مئة في المئة من اللقاحات المنتجة في الولايات المتحدة الأمريكية تذهب الى السوق الأمريكية".