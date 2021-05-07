السعودية تشترط التطعيم من كورونا على العمال وتمنع الدخول إلى مقرات العمل دون إجراء اللقاح

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية يوم الجمعة إن الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور موظفي القطاعين العام والخاص إلى مقرات العمل، دون أن تحدد موعد تنفيذ ذلك.

وقالت الوزارة على تويتر "الحصول على لقاح فيروس كورونا سيكون شرطا إلزاميا لحضور الموظفين والموظفات في جميع القطاعات (العام والخاص وغير الربحي) إلى مقرات العمل".

وحثت الوزارة الموظفين على البدء في إجراءات الحصول على اللقاح "للعودة إلى مقرات العمل بشكل آمن وصحي".

وأضافت الوزارة أنها "ستوضح آلية العمل بهذا القرار وتاريخ بدء التطبيق قريبا".

وقدّمت المملكة أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاحات فيروس كورونا التي اعتمدتها وهي فايزر/بايونتيك وأسترازيزينيكا وموديرنا لسكانها البالغ عددهم نحو 32 مليون نسمة منذ انطلاق عملية التطعيم.

وكانت المملكة أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع أنها ستسمح لمواطنيها الذين تلقوا لقاح كوفيد-19 بالسفر خارج البلاد بدءا من تاريخ رفع الحظر في 17 أيار/مايو، بعد أكثر من عام على فرض قيود للسفر بسبب تفشي الجائحة.

وفي بداية شهر رمضان، قرّرت السلطات السعودية السماح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر الصوم.

وسجّلت السعودية حتى الآن أكثر من 423 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من 7000 حالة وفاة.