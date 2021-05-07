خلال إحياء يوم القدس: خامنئي يصف إسرائيل بـ"المعسكر الإرهابي"

اعتبر المرشد الاعلى في إيران علي خامنئي الجمعة أن "اسرائيل ليست دولة بل معسكر إرهابي ضد الشعب الفلسطيني والشعوب المسلمة الأخرى".

وقال آية الله خامنئي في خطاب متلفز بمناسبة "يوم القدس" الذي تحييه الجمهورية الإسلامية في يوم الجمعة الرابع من شهر رمضان، إن "مكافحة هذا الكيان السفاك هي كفاح ضد الظلم ونضال ضد الإرهاب، وهذه مسؤولية عامّة".

ودعا الزعيم الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي يوم الجمعة الدول الإسلامية إلى مواصلة قتال إسرائيل، بحسب وصفه.

وخرجت مسيرة محدودة من الإيرانيين اليوم في طهران للتنديد بإسرائيل في ظل الموجة الثالثة من وباء كورونا الذي أجبر السلطات على منع خروج مسيرات ضخمة على غرار إحياء يوم القدس في إيران كل عام.

وتقول إيران إنها تحيي يوم القدس تعبيراً عن المساندة والتضامن لفلسطين في الجمعة الأخير من شهر رمضان منذ قيام الثورة الإيرانية عام 1979.

ولا تعترف إيران سياسياً بإسرائيل كما تساند طهران كل من حزب الله في لبنان وحركة حماس في فلسطين المناهضتين لإسرائيل.