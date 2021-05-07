بعد تسعة أيام من الاحتجاجات المتتالية، شهدت العاصمة الكولومبية بوغوتا وقفة احتجاجية سلمية على ضوء الشموع ليلة الخميس للاحتجاج على وحشية الشرطة خلال الاحتجاجات والإضرابات الوطنية.

ويحتج منذ أيام آلاف الكولومبيين، بمن فيهم السكان الأصليون والنقابات والطلاب، على سياسات الحكومة بشأن الصحة والتعليم وعدم المساواة، وكذلك الردالعنيف الذي تنتهجه قوات الأمن في وجه المظاهرات.

,تتخلل المظاهرات عروض فنية وموسيقية.

وفقاً لديوان المظالم الحكومي لحقوق الإنسان، فقد قتل 24 شخصًا خلال المواجهات، 17 منهم في مقاطعة كاوكا الجنوبية، واعتبر ما لا يقل عن 85 شخصًا في عداد المفقودين، وأصيب 306 مدنيين خلال الاحتجاجات. وسجلت الشرطة إصابة 540 ضابطا.

وبحسب منظمة "تمبلوريس" غير الحكومية، فإن الأرقام قد تكون أعلى. كما أبلغت المنظمة نفسها عن حالات اعتداء جنسي مزعوم من قبل الشرطة.

ودعت الحكومة الكولومبية الخميس قادة الاحتجاج إلى حوار في محاولة لتهدئة التوترات، في حين قال قادة الاحتجاج إنهم مستعدون لإجراء محادثات مباشرة مع رئيس البلاد إيبان دوكي، لكن ليس مع وسطاء.

ورغم سلمية المظاهرات إلى حد كبير، وقعت اشتباكات عنيفة في جميع أنحاء البلاد.

تنحي الحكومة باللائمة في العنف على الجماعات المسلحة بما في ذلك المتمردين اليساريين وتجار المخدرات، في حين تتهم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمنظمات غير الحكومية قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة.