شاهد: مواطنون يقفون أمام بركان باكايا في غواتيمالا ويستغيثون بالله

البعض من أبناء مدينة غواتيمالا وجدوا أن اللجوء إلى الله والتضرع إليه هو السبيل الوحيد لإخماد بركان باكايا الذي يواصل نشاطه منذ نحو ثلاثة أشهر لافظاً خلالها حممه ونافثاً رماده في مشهد يثير في النفوس مشاعر الخوف والفزع، وقبالة هذا البركان الثائر وقف أولئك الذين لجأوا إلى الله، رافعين أيديهم إلى السماء تضرعاً ورجاءً.

ويرتفع البركان على علوّ نحو 2500 متر عن سطح البحر ويبعد نحو 25 كيلومتراً عن غواتيمالا سيتي (العاصمة).