منظمة الصحة العالمية تمنح موافقة طارئة للقاح الصيني سينوفارم

منحت منظمة الصحة العالمية الجمعة موافقة طارئة للقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا والمصنوع في بكين، وفق ما أعلن المدير العام للمنظمة.

وسبق أن أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصا بالاستخدام الطارىء للقاحات فايزر/بايونتيك وموديرنا وجونسون أند جونسون وايضا أسترازينيكا الذي ينتج في مرافق في الهند وكوريا الجنوبية.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في مؤتمر صحافي "بعد ظهر اليوم أعطت منظمة الصحة العالمية ترخيصا بالاستخدام الطارىء للقاح سينوفارم الذي تنتجه بكين، ما يجعله سادس لقاح ينال مصادقة المنظمة للأمان والفاعلية والجودة".

وأضاف "مجموعة الخبراء الاستشارية الاستراتيجية للتحصين أو سايج راجعت البيانات المتوافرة وأوصت بحصر استخدام اللقاح للبالغين ما فوق 18 عاما على جرعتين".

وتمهد مصادقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ الطريق أمام اللقاحات لنيل موافقات سريعة لاستيرادها وتوزيعها من دول العالم، خاصة تلك التي ليس لديها هيئات تنظيمية خاصة بها بمعايير دولية.

كما أنها تتيح للقاح الانضمام إلى مبادرة كوفاكس العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات بين الدول وخاصة الفقيرة منها. ويستخدم لقاح سينوفارم حاليا في 42 دولة، وهو يأتي في المرتبة الرابعة بعد استرازينيكا (166) وفايزر (94) وموديرنا (46)، وفق احصاء لفرانس برس.

وإلى جانب الصين يستخدم سينوفارم في الجزائر والكاميرون ومصر والمجر والعراق وإيران وباكستان والبيرو والإمارات وصربيا وسيشيل وغيرها من الدول.

وهناك مجموعة أخرى من اللقاحات تنتظر الحصول على تراخيص من المنظمة للاستخدام الطارىء، بينها لقاح صيني ثان تنتجه سينوفارم في مدينة ووهان، المدينة التي ظهر فيها فيروس كورونا لأول مرة.

كما يتوقع أن يتم اتخاذ قرار في غضون أيام بشأن لقاح سينوفاك الصيني المصنوع في الصين ايضا والمستخدم في 22 دولة. أما لقاح "سبوتنيك في" الروسي فلا يزال على قائمة الانتظار.