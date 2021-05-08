شاهد: روسيا تواصل التألق وتحصد 15 ميدالية مع اختتام بطولة غراند سلام للجودو بقازان

كان اليوم الثالث والأخير من بطولة غراند سلام في قازان موعدا لنزالات الوزن الثقيل من أجل الفوز بالذهب.

وفي نتائج اليوم الأول قدم المصارع الياباني موراو سانشيرو أداء قويا في نزالات أقل من 90 كيلوغرام، وبعد فوزه في الأدوار الأولى التقى سانشيرو في المباراة النهائية بالمصارع الألماني تريبل إدوارد.

ونفذ سانشيرو حركة أوتشي ماتا سريعة مكنته إهداء ذهبية لليابان ولمدربه الأسطوري كوزي إينو. فيما عادت الميدالية البرونزية للمصارع الجورجي ميسورادز لوكا.

وسلم الميداليات للفائزين مدير الرياضة في الاتحاد الدولي للجودو فلادميير بارتا.

وقال سانشيرو عقب تتويجه "لم يسافر مدربي إلى هنا من أجلي كمدرب فقط ولكنه مدرسي في الجامعة، وهو رياضي أتطلع إليه حقًا. كنت أطمح لأن أكون مثله منذ طفولتي. إنه لشرف عظيم أن أكون هنا ونقاتل سويًا".

وحقق الفريق الألماني نجاحا بوزن أقل 78 كيلوغرام، حيث فازت آنا ماريا فاغنر بالذهبية الثانية على التوالي في بطولة غراند سلام. وباستخدام حركة أوتشي ماتا كذلك.

وبعد إسقاط منافستها الهولندية أوسما ناتاشا قامت بعملية تثبيت على الأرض لتحقق النصر وتفوز بالذهبية.

فيما حلت مواطنتها ميلزان لويز ثالثا وفازت بالميدالية البرونزية.

وسلم الميداليات للفائزين مدير الرياضة في الاتحاد الدولي للجودو أرمين باغداساروف.

وصرحت فاغنر عقب التتويج "لقد كان يومًا رائعًا، شعرت بحالة جيدة حقًا، وجئت إلى هذه البطولة للفوز بالميدالية الذهبية وها أنا الآن أفوز بها، لذا فهو أفضل يوم لي".

في وزن أزيد من 100 كيلوغرام بدا الروسي باشيف تامرلان متعطشا للانتصار والفوز بالذهب مثلما فعل في بطولة أنطاليا سابقا.

وقدم نزالات قوية إلى غاية بلوغه إلى نهائي كان مثيرا حين واجه البطل الاولمبي البرازيلي رافاييل سيلفا.

وتمكن باشيف من التغلب على خصمه الذي يفوقه وزنا بواقع 47 كيلوغرام في مباراة لم تكن سهلة ليكون بطل الوزن الثقيل دون منازع.

باشيف يهزم خصمه الذي يفوقه وزنا وحجما from Euronews video

فيما عززت ألمانيا رصيدها بميدالية برونزية بعدما حل المصارع فيري جوناس ثالثا في نفس الفئة.

وقلد مدير التحكيم في اتحاد اللعبة فلورين دانيال لاسكو الفائزين بالميداليات.

ولدى السيدات فازت الفرنسية رومان ديكو بذهبية وزن أزيد من 78 كيلوغرام بعد تغلبها على البيلاروسية سولتسكايا ماريانا في النهائي.

فيما نالت المصارعة البرازيلية ألتيمان ماريا سويلان الميدالية البروزنية بعد تغلبها على مواطنتها سوزا بيتريز في المباراة الترتيبية.

وحصلت الفائزات على ميداليتهن من قبل المشرف على هيئة التحيكم في الاتحاد والمصارع الكوري السابق كي يونغ جون.

وفي وزن أقل من 100 كيلوغرام واجه الهولندي كاترينا سيمون القوة الروسية أدميان أرمن في نهائي مثير.

وفي الوقت الذي اتجهت فيه الأنظار إلى أدميان لتحقيق ذهبية أخرى لروسيا، عرف سيمون كيف يدير اللقاء لصالحه وبشكل ذكي تمكن من إسقاط خصمه أرضا بهجوم مباغت قبل أن يحكم عليه قبضته خلال عملية التثبيت على البساط ليكون المتوج بالذهب. فيما عادت البرونزية للروسي بيلالوف نياز.

وسلمت مديرة الفعاليات في الاتحاد الدولي للجودو ليزا ألان الميداليات للمصارعين الفائزين.

واختتمت البطولة في يومها الأخير على وقع مباريات في القمة استمتع خلالها الجمهور الحاضر بعروض قوية خاصة من قبل المصارعين الروس الذي رفعوا رصيد ميدالياتهم إلى 15 ميدالية منها 4 ذهبيات.

فيما حلت اليابان ثانيا من حيث عدد الميداليات المتوج بها والتي بلغت 3 ذهبيات تلتها فرنسا بواقع ذهبيتين.