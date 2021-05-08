شاهد: افتتاح الشواطئ الخاصة في اليونان تمهيداً لعودة السياحة تدريجيا

افتتحت السلطات اليونانية اليوم السبت الشواطئ الخاصة لأول مرة منذ حوالي ستة أشهر من الإغلاق الذي فُرض لمواجهة الموجة الثالثة من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وبعد بدء تخفيف قيود الإغلاق الوطني في اليونان نهاية الشهر الماضي، تستعد السلطات لبدء الموسم السياحي منتصف شهر مايو – أيار الجاري، إلا أن المسؤولين السياحيين لا يتوقعون حجوزات سفر كبيرة قبل بدء شهر يوليو – تموز القادم.

وسمحت السلطات اليونانية بإعادة فتح المتاجر ما عدا المراكز التجارية الكبرى في بداية أبريل – نيسان الماضي، أعقبه عودة عمل المدارس بعد ذلك بأسبوع ثم فتح المطاعم والمقاهي في الثالث من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن تعيد المتاحف اليونانية فتح أبوابه للزوار يوم 14 مايو – أيار الجاري.

ورفعت اليونان إجراءات الحجر الصحي على المسافرين الوافدين ممن تلقوا اللقاح المضاد لكوفيد-19 ومن جاءت اختباراتهم للكشف عن الفيروس سلبية من داخل دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وسجلت اليونان، التي يبلغ تعداد سكانها 10,8 مليون نسمة، أكثر من 350 ألف إصابة بالفيروس وأكثر من عشرة آلاف وفاة جرّاء الفيروس منذ بدء الجائحة وحتى الآن.

وحصل أكثر من 3,4 مليون شخص في اليونان على اللقاح المضاد لكورونا حتى الآن، من بينهم أكثر من مليون تلقوا جرعتي اللقاح.