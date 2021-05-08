شاهد: تحويل أكبر مسجد في كولون الألمانية إلى مركز تطعيم ضد كورونا

اصطف المئات من الألمان اليوم السبت أمام اكبر مسجد في مدينة كولونيا للحصول على التطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتم تحويل مسجد "ديتيب" إلى مركز كبير لتلقي اللقاح ضمن جهود الحكومة الألمانية الساعية إلى تسريع وتيرة التطعيم.

وفتح المسجد أبوابه للمسلمين وغير المسلمين حيث تم توفير 2000 جرعة من لقاح أسترازينيكا الزائدة عن الحاجة بمركز تطعيم المدينة الرئيسي للراغبين في الحصول على اللقاح من أصحاب مختلف الأعمار ودون حجز موعد مسبق.

وأتاحت الحكومة الألمانية جرعات اللقاح البريطاني – السويدي لجميع البالغين أملاً في تطعيم أكبر عدد ممكن من الأشخاص في أقصر مدة زمنية ممكنة.

وظهرت مخاوف بشأن لقاح أسترازينيكا بعد ظهور نوع نادر من الجلطات الدموية في عدد قليل جداً من متلقيه.

ولكن وزير الصحة الألماني ينز شبان قال إن الكثير من الشبان والبالغين ممن ينتمون للمجموعات الأقل أولوية يرغبون في التطعيم بلقاح أسترازينيكا.

وقال فريدريك (23 عاما) وهو صحفي من كولونيا: "لقد اكتشفت أنه يمكنني المجيء دون موعد على الإنترنت وأنا في الحقيقة متحمس جداً لأن لدي الآن فرصة للتطعيم. أعتقد أنه لم يكن دوري في تسلسل أولويات التطعيم حتى نهاية يونيو - حزيران على ما أعتقد".

وتقول فينيا (29 عاماً): "لقد كنت أنتظر منذ شهور لأنني أريد حقاً أن أتلقى التطعيم حتى أتمكن من الذهاب إلى الأسواق مرتاحةً مرة أخرى وأشعر بالأمان نوعاً ما".

وبعد حملة بطيئة تعرضت لانتقادات في بداياتها، تمكنت ألمانيا من تطعيم (جرعة واحدة) ما لا يقل عن 30% من الأشخاص البالغين بها حتى الآن.