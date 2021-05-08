شاهد: العثور على بقايا متحجرات تسعة رجال من إنسان نياندرتال في كهف في إيطاليا

أعلنت وزارة الثقافة الإيطالية، السبت، أنه عثر على بقايا متحجرة لتسعة رجال من إنسان نياندرتال في كهف في البلاد، وهو اكتشاف مهم في دراسة هذا الانسان البدائي.

ويعتقد أن جميع الأفراد الذين عثر عليهم في كهف غواتاري في منطقة سان فيليتشي تشيرتشيو الواقعة على الساحل بين روما ونابولي، بالغون، رغم أن أحدهم ربما كان شابا.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته، أن تاريخ ثماني متحجرات يعود إلى ما بين 50 ألفا و68 ألف عام في حين أن أقدمها قد تعود إلى 90 ألفا أو 100 ألف عام.

وأضافت "إلى جانب اثنين آخرين عثر عليهما في الماضي في الموقع، يرتفع العدد الإجمالي للأفراد الذين تم اكتشافهم في كهف غواتاري إلى 11، ما يؤكد أنه أحد أهم المواقع في العالم لتاريخ إنسان نياندرتال".

وأشاد وزير الثقافة داريو فرانشيسكيني بالاكتشاف ووصفه بأنه "اكتشاف استثنائي سيتحدث عنه العالم بأسره". وقال المدير المحلي للأنثروبولوجيا ماريو روبيني إن هذا الاكتشاف سيلقي "ضوءا مهما على تاريخ سكان إيطاليا".