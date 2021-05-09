قبل أيام من عيد الفطر.. باكستان تفرض إغلاقا شاملا لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

أعلنت الحكومة الباكستانية السبت، إغلاقًا جديدًا على مستوى البلاد بسبب الموجة الثالثة من كوفيد-19.

ولدى صدور القرار هرع الآلاف من سكان مدينة كراتشي الباكستانية إلى مراكز التسوق والأسواق قبل إغلاقها، وخاصة أن هذا القرار يأتي قبل أيام فقط من احتفال المسلمين بعيد الفطر.

وقررت الحكومة الباكستانية فرض إغلاق صارم على مستوى البلاد، في الفترة الممتدة من 9 إلى 16 مايو/ أيار، مع إغلاق جميع مراكز التسوق والمواقع الترفيهية والمكاتب العامة لمواجهة الموجة الثالثة من الوباء القاتل.

وبالرغم من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا، تظهر مشاهد مصورة العديد من المواطنين في كراتشي وهم يتجولون دون ارتداء أقنعة واقية.

هذا ويبدو واضحا عدم التزامهم بقواعد التباعد الاجتماعي التي فرضتها السلطات للحد من استشراء فيروس كورونا، بعد أن خرجوا بالآلاف لشراء الملابس والزينة استعدادًا للاحتفال بالعيد.

وسجلت باكستان حتى الآن 854240 إصابة بفيروس كورونا و18797 حالة وفاة بسبب كوفيد -19، وفقًا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.