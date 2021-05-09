شاهد: العاهل الأردني عبد الله الثاني والعائلة الملكية يحيون ليلة القدر وسط الدعاء لنصرة القدس

أحيا ملك الأردن عبد الله الثاني أمس ليلة القدر بصلاة التراويح في مسجد الهاشمية في العاصمة الأردنية عمّان.

ونشر الديوان الملكي الهاشمي الأردني صوراً للملك بصحبة ولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الثاني أثناء الصلاة.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يحييان ليلة القدر بمسجد الهاشمية في... Posted by ‎الديوان الملكي الهاشمي‎ on Saturday, May 8, 2021

واختتم الملك صلاته بالدعاء للفلسطينيين في وقت تشهد فيه القدس صدامات واشتباكات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن الإسرائيلي بسبب أزمة احتمال إخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح لصالح مستوطنين إسرائيليين.

وطالب الأردن على لسان وزير خارجيته أيمن الصفدي بـ "ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لوقف الممارسات الإسرائيلية اللاشرعية واللإنسانية ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى المبارك".

وأصيب المئات بجروح في صدامات اندلعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين في عدد من أحياء القدس الشرقية المحتلّة خلال الأيام الثلاثة الماضية، ولاسيّما في المسجد الأقصى.

وحذرت الخارجية الأردنية اليوم الأحد على لسان المتحدث باسمها ضيف الله الفايز إسرائيل من الاستمرار في "الانتهاكات الهمجية" لحرمة المسجد الأقصى.

ويملك الأردن الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.