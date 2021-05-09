شاهد: الزحف في الوحل "لاختبار" الحصانة ضد كوفيد-19 في هولندا

خرج خمسة آلاف شخص للمشاركة في مسابقة للزحف في مستنقع من الوحل في هولندا ضمن عدة أنشطة عامة تنظمها السلطات لاختبار إمكانية انتشار الإصابة بفيروس كورونا المستجد. وتنظم عدة دول أوروبية فعاليات عامة لمعرفة مقدار انتشار العدوى من عدمه وذلك بعد تخفيف قيود الإغلاق التي فُرضت للحد من انتشار الفيروس بها.