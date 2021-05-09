شاهد: ابتكار جديد في إيطاليا.. جهاز لخبز البيتزا في 3 دقائق في شوارع روما

آخر الصيحات في عالم البيتزا في إيطاليا، مهد الأكلة الشهيرة .. وتحديدا في العاصمة روما، آلة لخبز شرائح البيتزا المخبوزة الطازجة في دقائق معدودات.

تستوعب ماكينة “مستر جو بيتزا”، الآلة التي تعمل على مدار 24 ساعة، وقادرة على خبز فطيرة البيتزا أمام عينيك، ما يكفي من العجين لما يصل إلى 100 شريحة يوميا ويمكن تعبئتها في اي وقت بواسطة أحد العمال.

تتم العملية على الشكل التالي: بعد وضع النقود، واختيار نوع اليتزا المفضلة لديك، مارغريتا، بيكون، أو فور تشيز وسبايسي سلامي، تنتظر لمدة ثلاث دقائق فقط لتجدها جاهزة بين يديك، بعد عجنها وخبزها ووضع المكونات على سطحها.

تتراوح تكلفة الشريحة الواحدة بين 4.5 و6 يورو.

ويؤكد المسؤولون عن هذا الجهاز الأحمر، أن فنيا يقوم كل صباح بتعقيمها وتنظيفها ويملأ كل مقصورة بمكونات طازجة.

وحاليا، يتم تشغيل الماكينة من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة العاشرة مساءً، احتراما للشروط التي فرضتها السلطات على المطاعم لمكافحة فيروس كورونا، والتي تمنعهم من فتح أبوابهم مع بدء سريان حظر التجول الليلي، على الرغم من أن الماكينة ليست مطعمًا ولا آلة بيع بسيطة.

ماكينة "مستر جو بيتزا"، مملوكة من قبل إيطاليين ويديرها صاحبها السيد ماسيمو بوجولو في شارع فيا كاتانيا في روما.

ويدرك بوجولو، أنها لن تحل يوما مكان البيتزا الحقيقية.

جاءت هذه الفكرة لتوفير خدمة بديلة لأولئك الذين يحتاجون لمنتج سريع وسهل، خلال فترة زمنية محددة، وخاصة خلال جائحة كورونا وحالة الإغلاق الكلي التي فرضت في معظم أنحاء العالم وأدت إلى إغلاق المطاعم لأشهر عدة.

وانهالت تعليقات العملاء التي تفاوتت بين الساخطة والمرحبة. البعض اعتبرها فكرة "مقبولة إن كنت في عجلة من أمرك"، وآخرون وصفوها بالمريعة.