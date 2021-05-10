عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

إسرائيل

شاهد: وابل من الصواريخ تستهدف مواقع إسرائيلية ونظام القبة الحديدية يعترض بعضها

بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة فوق مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل.
نظام القبة الحديدية للدفاع الجوي الإسرائيلي يعترض الصواريخ التي تم إطلاقها من قطاع غزة فوق مدينة عسقلان في جنوب إسرائيل.   -   حقوق النشر  أ ف ب
حجم النص Aa Aa

أعلنت الغرفة المشتركة للأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية الاثنين انها أطلقت أكثر من مئة صاروخ في اتجاه إسرائيل ردا على "العدوان الإسرائيلي في المسجد الأقصى والشيخ جراح في القدس المحتلة". وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "في الوقت الحالي أطلق نحو 150 صاروخا من قطاع غزة على الأراضي الإسرائيلية".

وبحسب الجيش فإن "نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض العشرات منها".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة من الغارات الجوية الانتقامية التي استهدفت عددا من المنازل ومواقع تابعة لحماس، وفق مصادر في الحركة.

viber

وقتل عشرون فلسطينيا من بينهم تسعة أطفال في غارة استهدفت أحد القادة الميدانيين في بلدة بيت حانون في شمال القطاع، على ما أعلنت وزارة الصحة في غزة.

المصادر الإضافية • أ ف ب