انفجار قنبلة في حافلة يسفرعن مقتل 11 شخصاً وإصابة العشرات في أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل 11 شخصاً على الأقل في أفغانستان، جراء انفجار قنبلة استهدفت حافلةً، وبعد ساعات من الانفجار أعلنت حركة طالبان وقفاً لإطلاق النار لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر، الاثنين.

وصرح طارق عريان، المتحدث باسم وزارة الداخلية إن التفجير وقع ليل الأحد الاثنين في ولاية زابل في جنوب شرق أفغانستان والذي أسفرعن إصابة 28 جريحا.

وأتى هذا الهجوم قبل ساعات من إعلان حركة طالبان الاثنين وقفا لإطلاق النار في عموم أفغانستان لمدة ثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر الذي يصادف هذا الأسبوع، بعد يومين من مقتل أكثر من 50 شخصاً في هجوم استهدف مدرسة للبنات في ضاحية كابول واتّهمت السلطات الأفغانية حركة طالبان، فيما لم يعلن أي طرف مسؤوليته عن الهجوم.

وفي العادة، تردّ الحكومة على مبادرة كهذه، بمثلها إذ تعلن بدورها وقفاً لإطلاق النار. وأسفرهجوم السبت الذي استهدف مدرسة للبنات عن أكثر من 100 جريح وهو الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من عام، وقع في حيّ داشت برشي الذي ينتمي غالبية سكّانه إلى أقليّة الهزارة الشيعية ويُعتبر هدفاً دائماً لهجمات يشنّها مسلّحون إسلاميون سنّة.

ويواصل الجيش الأمريكي سحب آخر 2500 جندي له من أفغانستان التي تمزّقها أعمال العنف، على الرّغم من جهود السلام المتعثرة بين طالبان والحكومة الأفغانية لإنهاء حرب مستمرة منذ عقود.