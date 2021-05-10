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إيطاليا

شابة إيطالية تُطعم بقارورة كاملة من لقاح فايزر

بقلم:  يورونيوز
مستشفى سان جيوفاني أدولوراتا في روما، 22 أبريل 2021
مستشفى سان جيوفاني أدولوراتا في روما، 22 أبريل 2021   -   حقوق النشر  AFP
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تلقت شابة إيطالية ست جرعات من لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا عن طريق الخطأ الأحد ووضعت تحت المراقبة في مستشفى في توسكانا بوسط البلاد لكنها بصحة جيدة، كما أفادت وكالة الانباء الإيطالية (اجي).

فقد ارتكبت الممرضة التي كانت تعطيها اللقاح خطأ، وبدلا من حقن جرعة واحدة للشابة البالغة من العمر 23 عاما، حقنت القارورة بكاملها، أي ما يعادل ست جرعات، وفقا للمصدر نفسه.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، فإن تجربة لقاح فايزر/بايونتيك في ما يتعلق بجرعة زائدة محتملة، توقفت عند أربع جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما هي تداعيات ست جرعات.

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وتم الإبلاغ في السابق عن جرعات زائدة من لقاح فايزر/بايونتيك في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا وإسرائيل.

المصادر الإضافية • أ ف ب