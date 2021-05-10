نتنياهو يؤكد أن حماس "تخطت الخط الأحمر" ويتوعد بأن إسرائيل سترد "بقوة"

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة "تخطت الخط الأحمر" عبر إطلاق صواريخ مساء الإثنين على إسرائيل، متوعدا برد قوي.

وقال نتنياهو إن "التنظيمات الإرهابية في قطاع غزة تخطت هذا المساء خطا أحمر واعتدت علينا بصواريخ في ضواحي القدس". وأضاف "إسرائيل سترد بقوة كبيرة. لن نتسامح مع استهداف أراضينا وعاصمتنا ومواطنينا وجنودنا. من يعتدي علينا سيدفع ثمنا باهظا. أقول لكم أيها المواطنون الإسرائيليون إن الصراع الحالي قد يستمر لفترة معينة".

وأفاد الجيش الإسرائيلي أن بعض الصواريخ اعترضتها منظومة القبة الحديدية لكن صواريخ آخرى سقطت في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس "نحمل حماس مسؤولية هذه الهجمات (...) حماس ستدفع ثمنا باهظا". وأضاف "بدأنا بضرب مواقع لحماس (...) وأكرر أننا بدأنا"، مؤكدا ان الجيش الإسرائيلي استهدف قياديا كبيرا في حماس في شمال قطاع غزة.

وزير الخارجية الأمريكي يدعو الاسرائيليين والفلسطينيين إلى "احتواء التصعيد"

دعا وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن الإثنين "جميع الأطراف" المعنيين بتجدد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين إلى "احتواء التصعيد".

وصرح بلينكن للصحفيين خلال استقباله نظيره الأردني في واشنطن بأن اطلاق حماس للصواريخ من قطاع غزة "يجب أن يتوقف فورا"، مضيفا "العنف ينبغي أن يتوقف، على كل الأطراف التزام احتواء التصعيد وخفض التوترات واتخاذ اجراءات ملموسة للتهدئة".

كما ندد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "بأكبر قدر من الحزم" باطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل، معتبرة أنه "تصعيد غير مقبول" وداعية جميع الأطراف إلى "الهدوء" و"نزع فتيل التوترات". وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية "نعترف بحق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها وأراضيها".

من جهته، ندد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب الإثنين بإطلاق حركة حماس صواريخ على إسرائيل، داعيا إلى "احتواء فوري للتصعيد من جميع الأطراف".

وكتب الوزير على تويتر أن "المملكة المتحدة تدين إطلاق الصواريخ على القدس وعلى مناطق في إسرائيل. العنف الراهن في القدس وغزة يجب أن يتوقف. نحتاج إلى احتواء فوري للتصعيد من جميع الأطراف وإلى وقف استهداف المدنيين".

إما وزير الخارجية الالماني فقد نبه الإثنين إلى أن "من واجب" الإسرائيليين والفلسطينيين "تجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين"، وذلك بعد ضربات إسرائيلية استهدفت قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

وكتب هايكو ماس على تويتر "لا شيء يبرر إطلاق صواريخ على السكان المدنيين الإسرائيليين"، معتبرا أن ما يحصل لن يؤدي "بالتأكيد إلى حل النزاع" بل إلى "تصعيد جديد لا حدود له". وأضاف "من واجب جميع الأطراف تجنب سقوط مزيد من الضحايا المدنيين".

وقتل عشرون شخصًا على الأقل بينهم تسعة أطفال وقيادي في حركة حماس الإثنين في غارات إسرائيلية على قطاع غزة ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع، بعد يوم جديد من المواجهات العنيفة في القدس الشرقية المحتلة.