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العراق

شاهد: عيد الفطر يهل على العراقيين مصحوباً بحظرٍ للتجوال بسبب "كورونا"

بقلم:  يورونيوز
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طفلة عراقية تقف على عتبة منزل ذويها وإلى جانبها سلة مساعدات غذائية تقدمة الجمعيات الخيرية في مدينة الموصل شمال البلاد خلال شهر رمضان المبارك
طفلة عراقية تقف على عتبة منزل ذويها وإلى جانبها سلة مساعدات غذائية تقدمة الجمعيات الخيرية في مدينة الموصل شمال البلاد خلال شهر رمضان المبارك   -   حقوق النشر  ZAID AL-OBEIDI/AFP or licensors
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تدفق العراقيون في مدينة الموصل على المتاجر والأسواق، قبيل أيام من بداية عطلة عيد الفطر. مرة أخرى تأتي عطلة العيد في خضم جائحة كورونا وأزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

المسلمون اعتادوا التسوق وشراء الطعام والحلوى والملابس الجديدة قبل عطلة العيد التي تستمر ثلاثة أيام وتشهد تجمع الأسر وتبادل الهدايا. لكن للعام الثاني، تعلن السلطات فرض قيود لكبح جماح تفشي فيروس كورونا خلال عطلة العيد.

والجدير بالذكر أن الحكومة العراقية كانت أعلنت حظر تجول كامل طوال أيام العيد الثلاثة.

المصادر الإضافية • أ ف ب