شاهد: عيد الفطر يهل على العراقيين مصحوباً بحظرٍ للتجوال بسبب "كورونا"

تدفق العراقيون في مدينة الموصل على المتاجر والأسواق، قبيل أيام من بداية عطلة عيد الفطر. مرة أخرى تأتي عطلة العيد في خضم جائحة كورونا وأزمة اقتصادية تعصف بالبلاد.

المسلمون اعتادوا التسوق وشراء الطعام والحلوى والملابس الجديدة قبل عطلة العيد التي تستمر ثلاثة أيام وتشهد تجمع الأسر وتبادل الهدايا. لكن للعام الثاني، تعلن السلطات فرض قيود لكبح جماح تفشي فيروس كورونا خلال عطلة العيد.

والجدير بالذكر أن الحكومة العراقية كانت أعلنت حظر تجول كامل طوال أيام العيد الثلاثة.