شاهد: مستوطن إسرائيلي يدهس فلسطينياً عند باب الأسباط قرب المسجد الأقصى

دهس مستوطن إسرائيلي فلسطينياً على الأقل عند باب الأسباط قرب المسجد الأقصى في القدس الشرقية الإثنين، وذلك بالتزامن مع تجدد المواجهات بين الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى.

ويبيّن مقطعٌ مصوّر انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قيام مستوطن بدهس شابٍ فلسطيني، بسيارته التي ارتطمت بكتلة اسمنتية على قارعة الطريق ما أدى إلى تعطّلها. وعلى إثر ذلك هرع أحد عناصر الشرطة الشرطة الإسرائيلية ووفر الحماية للمستوطن.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن احد المستوطنين الإسرائيليين أقدم اليوم على "دعس عدد من المارة قرب باب الأسباط بالقدس المحتلة" بسيارته التي كان يقودها بسرعة.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان، بأن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا "بجروح مختلفة بعدما اصطدم المستوطن بهم على طرف الشارع".

ومن جهتها، قالت الشرطة الإسرائيلية في بيان أصدرته بهذا الخصوص أن مستوطناً انحرف عن مسار سفره على الطريق المؤدي لباب الأسباط، وذلك جراء تعرض مركبته للرشق بالحجارة، ما أدى إلى الاصطدام بشاب كان جالسا على جانب الطريق.

يأتي هذا في وقت أصيب فيه أكثر من 300 فلسطيني، خلال المواجهات التي تجددت الإثنين بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية، حيث من المتوقع أن تنطلق مسيرة للمستوطنين بمناسبة ما يطلق عليه بـ "يوم توحيد القدس" ما قد يساهم في تأجيج التوتّر الذي تشهده المدينة منذ أيام.

وأفاد مراسل فرانس بريس في القدس أن المواجهات تجددت في باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث أطلقت الشرطة الإسرائيلية الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين الذين رشقوا عناصر الشرطة بالحجارة، وذلك بعد ليلة من المواجهات المتقطعة بين الطرفين.