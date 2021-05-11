بوتين يأمر بمراجعة قوانين حمل السلاح بعد إطلاق نار في مدرسة أوقع قتلى

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء بمراجعة قوانين حمل الأسلحة في روسيا، بعد عملية إطلاق نار دامية في مدرسة في منطقة تاتارستان. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بعيد إطلاق النار الذي أسفر عن 11 قتيلاً، إن "الرئيس أمر بأن تتمّ بشكل عاجل صياغة إطار جديد بشأن نوع الأسلحة التي يسمح للمدنيين بحملها، مع الأخذ بالاعتبار نوع" السلاح المستخدم في عملية إطلاق النار في قازان.

وقُتل 11 شخصاً الثلاثاء في إطلاق نار داخل مدرسة في قازان بوسط روسيا، حيث أُردي أحد مطلقَي النار واعتُقل الثاني، بحسب وكالات الأنباء الروسية.

وأفادت وكالتا تاس وريا نوفوستي نقلاً عن أجهزة الإسعاف، أن 11 شخصاً قُتلوا الثلاثاء في قازان بينهم تسعة تلاميذ، فيما ذكرت وكالة تاس إصابة 32 شخصاً بجروح.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن مصدر آخر في جهاز الإسعاف أن "قوات الأمن أوقفت فتى يُشتبه في أنه مصدر إطلاق النار"، مشيرة إلى أنه تمّ إرسال 21 فريق إسعاف إلى المكان.

وأفاد روستام مينيخانوف قائد تاتارستان، الجمهورية الروسية المسلمة وعاصمتها قازان، أن المشتبه به الذي أوقف يبلغ 19 عاماً. وقال للتلفزيون الرسمي إن الشاب "يملك رخصة حمل سلاح".

وبحسب انترفاكس وريا نوفوستي وتاس، تحصّن مهاجم ثان في المدرسة وأُردته الشرطة خلال عملية نفذتها.

وسبق أن قال شاهد عيان مجهول الهوية لوكالة ريا نوفوستي، "سمعنا صوت انفجار في مبنى المدرسة، ورأينا دخاناً كثيفاً". وقالت مدرّسة لوكالة تاس "كنت في الصفّ، سمعت انفجاراً في البداية، ثمّ طلقات نارية". وأعلنت سلطات تاتارستان من جهتها تعزيز التدابير الأمنية في مدارس أخرى في المدينة. وتقع قازان المدينة التي تعدّ أكثر من 1,2 مليون نسمة، على مسافة حوالى 700 كلم إلى شرق موسكو.