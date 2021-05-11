مشاهير عالميون وعرب يدعمون القدس وحي الشيخ جراح على وسائل التواصل الاجتماعي

في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات والمواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين، أعرب مشاهير عالميون وعرب عن تضامنهم ودعمهم للقدس والمسجد الأقصى ونضال الشعب الفلسطيني، منددين بالإخلاء القسري لمنازل أهالي حي الشيخ جراح.

للتعبير عن هذا التضامن، نشروا صوراً وفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر جنوداً ومستوطنين إسرائيليين يهاجمون عائلات فلسطينية في عمليات إخلاء قسري من الشيخ جراح، كما تفاعلوا مع وسوم تدعم الفلسطينيين، أشهرها وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح.

بيلا حديد

تحدثت عارضة الأزياء الأميركية - الفلسطينية بيلا حديد على إنستغرام، عن حزنها للإخلاء القسري الذي تواجهه العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس: "أشعر بألم أجدادي وأبكي على إخواني وأخواتي الفلسطينيين هناك، هذا يجب أن يتوقف، نحن فخورون بأن نكون فلسطينيين ونقف مع فلسطين".

وأعادت بيلا نشر ومشاركة منشورات تشرح فيها سلسلة من الأحداث التي وقعت في القدس، وأعادت أيضاً نشر قصة أختها الكبرى ألانا حديد، وهي تبكي بينما كانت تتحدث عما يتعرض له الفلسطينيون، وعلقت "أنا وأخواتي نتحدث كل يوم عن فلسطين وعما يجري بها، ومن الصعب جدا أن أصف ما أشعر به".

نتالي بورتمان

قامت بورتمان ممثلة هوليوود المعروفة ومنتجة الأفلام والتي تحمل الجنسية الإسرائيلية والأمريكية أيضا بمشاركة منشور للممثلة فيولا ديفيس، يتضمن معلومات حول الوضع في حي الشيخ جراح، على حسابها على إنستغرام مع وسم "أنقذوا الشيخ جراح". ولاقى منشورها تداولا كبيرا في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مثل تويتر.

مايكل مالاركي

وأعرب الممثل والمغني الأمريكي - البريطاني مايكل مالاركي الذي اشتهر بدور انزو في مسلسل يوميات مصاص دماء عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني.

روجر ووترز

وعبر المغني البريطاني وعضو فرقة الروك "بينك فلويد" روجر ووترز، عن تنديده بأعمال العنف التي ترتكبها إسرائيل في القدس، عبر مقطع فيديو نشره على صفحته في تويتر، واصفاً عمليات الإخلاء القسري للعائلات الفلسطينية بأنها تشبه "ممارسات الإبادة الجماعية"، وهاجم الرئيس الأميركي جو بايدن بسبب دعمه لإسرائيل، وقال: "ما هو شعورك يا جو أن تكون في منزلك ثم يأتي بعض الأشخاص القذرين ليستولوا عليه؟".

دوا ليبا

تضامنت المغنية البريطانية دوا ليبا مع أهالي حي الشيخ جراح من خلال نشرها ومشاركتها بعض القصص على إنستغرام بصورة مع وسم "أنقذوا الشيخ جراح".

وبعد مرور ساعات، نشرت دوا ليبا عبر حسابها الذي يتابعه حوالي 66 مليون شخص، منشوراً جديداً تأكد فيه دعمها للفلسطينيين بعنوان "ماذا يحدث في الشيخ جراح؟"، وطلبت من متابعيها أن ينقروا على منشور آخر يتحدث عن عائلات فلسطينية معرضة لخطر الطرد.

وكتبت "هذه أرواح ومنازل أبرياء، يحتاج العالم أن يتدخل ويضع حدا لهذا، يجب إنهاء التطهير العرقي".

فيولا ديفيس

كتبت الممثلة ومنتجة الأفلام فيولا ديفيس دعونا نتحدث عن حي الشيخ جراح على حسابها في إنستغرام، ولاقت رسالتها العديد من التعليقات والمشاركات، بما فيها، علما بأن ديفيس أول ممثلة سوداء تحصل على التاج الثلاثي للتمثيل.

محمد هنيدي

وندد الممثل المصري محمد هنيدي بما يحدث في حي الشيخ جراح، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا إلى ضرورة التضامن مع هذه العائلات التي تتعرض للإخلاء القسري، والتحدث عنهم في ظل سكوت العالم وتجاهله لقضيتهم.

إليسا

ونشرت المغنية اللبنانية إليسا في تغريدة عبر تويتر "يجب ألا يقف أي أحد على الحياد بالقضايا الأساسية التي تمس القيم"، مستنكرة ما يحدث في القدس وسط تجاهل العالم لما يتعرض له الفلسطينيون.

أحمد مكي

ونشر الفنان المصري أحمد مكي عبر حسابه على فيسبوك "القدس عاصمة فلسطين (الأبدية) رغما عن أنوفهم"، ودعا لأهالي القدس بالنصر على "الإرهاب الصهيوني الغاشم".

كندة علوش

وشاركت الممثلة السورية كندة علوش وسم "أنقذوا حي الشيخ الجراح"، ونشرت صورة لمصلى قبة الصخرة مكتوب عليها "لا هانت ولن تهون أبدا".

هند صبري

وعلقت الممثلة التونسية هند صبري عما يحدث في الشيخ جراح بأنه "جريمة حرب وانتهاك لكل اتفاقيات السلام الموقعة والقوانين الدولية"، ووصفت التهجير القسري بأنه كارثة إنسانية: "التهجير القسري لأي إنسان كارثة إنسانية لا يمكن السكوت عليها".

ناصيف زيتون

ونشر المغني السوري ناصيف زيتون تغريدة ترافقها صورة في وسم #انقذوا_حي_الشيخ_جراح وكتب "أهلنا وناسنا وأحبابنا في فلسطين، الله ينصركم ويكون معكم".