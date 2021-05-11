شاهد: اعتقال عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حيفا عقب اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ما لا يقل عن 15 متظاهرا فلسطينيا في مدينة حيفا الساحلية مساء الأحد، بعد أن نظم مئات المتظاهرين مسيرة جابت أنحاء المدينة تضامنا مع المتظاهرين الفلسطينيين في القدس الشرقية. وفق ماذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

واحتشد المتظاهرون باتجاه حي المستعمرة الألمانية في حيفا حيث تصدت لهم شرطة الإسرائيلية. وهتف المتظاهرون "بالروح بالدم نفديك فلسطين" عندما دفعت الشرطة الحشد إلى الوراء وسحبت العديد من المتظاهرين لاعتقالهم.

ونفس الأحداث وقعت بالناصرة وشفا عمر والطيرة حيث أطلقت الشرطة قنابل صوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

وأصيب قرابة 300 فلسطيني خلال عطلة نهاية الأسبوع عقب مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية متظاهرين عند بوابات المسجد الأقصى في القدس وأحياء المجاورة، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

واندلعت احتجاجات على مخطط لإجلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح الواقع في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل.

وحكمت محكمة منطقة القدس مؤخرا ضد ست عائلات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية بعد معركة قانونية استمرت عقودًا، وأمرت العائلات بإخلاء منازلها.

وأرجأت المحكمة العليا الإسرائيلية جلسة الاستماع في القضية حتى 8 يونيو- حزيران، وفقًا لتقارير إعلامية بسبب الاضطرابات الحالية.

وبحسب صحيفة جيروزاليم بوست، تواجه مئات العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح وسلوان في القدس الشرقية الإخلاء بعد أن رفع مستوطنون يهود دعوى قضائية في عام 1972، زاعمين أن الأرض التي بنيت عليها منازل العائلات الفلسطينية مملوكة لأسلافهم اليهود.