السعودية وعدة دول مسلمة تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر

أعلنت السعودية مساء الثلاثاء أن الخميس سيكون أول يوم من أيام عيد الفطر الذي يختتم شهر رمضان. وأوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية نقلا عن الديوان الملكي أن المحكمة العليا أعلنت "يوم غد الأربعاء هو المكمل لشهر رمضان المبارك، ويوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر".

كذلك، أعلن مفتي عام المملكة الأردنية الشيخ عبد الكريم الخصاونة أن الخميس هو "اليوم الأول من شهر شوال وهو يوم عيد الفطر"، استنادا الى دراسة أجرتها اللجنة الشرعية والفلكية ل"حركات القمر وتحري منازله بدقة"، بعد أن ثبت عدم رؤية هلال شوال.

كذلك، أعلنت مصر والجزائر وسوريا والإمارات وقطر والكويت والبحرين والسودان وتونس وليبيا ودول أخرى الخميس أول أيام العيد.

وكانت هذه الدول أعلنت بدء شهر رمضان في 13 نيسان/أبريل، بينما أعلنت دول أخرى ابرزها إيران، بدء شهر الصوم عند المسلمين في 14 نيسان/أبريل، وبالتالي يتوقع أن تحدد أول ايام العيد الجمعة.

ويأتي العيد في ظروف من التصعيد العسكري العنيف بين قطاع غزة وإسرائيل، وفي ظل استمرار جائحة كوفيد والقيود المرتبطة بها في العالم.